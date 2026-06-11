Медведев напомнил о «привлекательных целях» на Украине для ВС России

Россия не намерена наносить удары по объектам культуры на украинской территории, однако в этой стране имеются иные цели, представляющие значительный интерес. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе заседания экспертного совета по разработке новой народной программы партии политик прокомментировал разрушение панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» украинскими вооруженными формированиями.
«Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди», — пояснил он.
Вместе с тем Медведев обратил внимание, что на Украине имеются и другие «весьма привлекательные» объекты, о которых российским военным следует помнить.
Ранее Медведев охарактеризовал как варварство удары ВСУ по объектам культуры в России.