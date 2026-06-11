Россия и Сирия договорились возобновить работу Русского дома в Дамаске

«Будем надеяться, что до конца текущего года центр заработает. Это позволит существенно нарастить объем взаимодействия и упростить подготовку к набору студентов. Когда на месте появятся квалифицированные специалисты, объем квоты, о котором мы сегодня говорим, конечно же, увеличится еще больше», — отметил глава Россотрудничества.