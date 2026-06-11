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ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках

На избирательных участках № 10/51 и № 35/65 после завершения голосования наблюдалось скопление военнослужащих, сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Центризбирком Армении аннулировал итоги голосования на парламентских выборах 7 июня на избирательных участках № 35/65 и № 10/51. Это уже второй по счету участок в Армении, где итоги голосования признаны недействительными.

«Результаты голосования на избирательном участке № 35/65 признать недействительными», — говорится в решении, которое огласил глава ЦИК Ваагн Овакимян.

Он также сообщил, что недействительными признали итоги голосования на участке № 10/51.

«На обоих участках в день выборов, уже после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих», — сказал Овакимян.

По данным «Sputnik Армения», участок № 35/65 находится в Агараке в Сюникской области, № 10/51— в столичном районе Нубарашен.

Ранее Овакимян сообщил, что окончательные итоги выборов в Национальное собрание Армении будут подведены 14 июня. До 12 июня сотрудники ЦИК еще будут делать пересчеты и корректировки, оценивать жалобы и заявления, сказал он.

Глава комиссии Элла Памфилова, на которую ссылается «360», рассказала, что наблюдавшие за выборами в Армении члены ЦИК России заметили множество нарушений.

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