ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках

Центризбирком Армении аннулировал итоги голосования на парламентских выборах 7 июня на избирательных участках № 35/65 и № 10/51. Это уже второй по счету участок в Армении, где итоги голосования признаны недействительными.
«Результаты голосования на избирательном участке № 35/65 признать недействительными», — говорится в решении, которое огласил глава ЦИК Ваагн Овакимян.
Он также сообщил, что недействительными признали итоги голосования на участке № 10/51.
«На обоих участках в день выборов, уже после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих», — сказал Овакимян.
По данным «Sputnik Армения», участок № 35/65 находится в Агараке в Сюникской области, № 10/51— в столичном районе Нубарашен.
Ранее Овакимян сообщил, что окончательные итоги выборов в Национальное собрание Армении будут подведены 14 июня. До 12 июня сотрудники ЦИК еще будут делать пересчеты и корректировки, оценивать жалобы и заявления, сказал он.
Глава комиссии Элла Памфилова, на которую ссылается «360», рассказала, что наблюдавшие за выборами в Армении члены ЦИК России заметили множество нарушений.