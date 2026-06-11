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Вагенкнехт призвала не давать ни цента «коррумпированной клике Зеленского»

Сара Вагенкнехт заявила о необходимости перестать использовать деньги немецких налогоплательщиков для финансирования Украины.

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала не давать «ни цента» Киеву.

Как заявила Сара Вагенкнехт, необходимо перестать использовать деньги немецких налогоплательщиков для финансирования Украины.

«Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского», — написала она в соцсети.

Так Сара Вагенкнехт прокомментировала данные о том, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выразил благодарность немецким налогоплательщикам за помощь Киеву.

Ранее в Верховной раде заявили, что прекращение финансовой помощи со стороны Европы приведет к серьезным последствиям для Украины.