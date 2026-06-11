Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала не давать «ни цента» Киеву.
Как заявила Сара Вагенкнехт, необходимо перестать использовать деньги немецких налогоплательщиков для финансирования Украины.
«Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского», — написала она в соцсети.
Так Сара Вагенкнехт прокомментировала данные о том, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выразил благодарность немецким налогоплательщикам за помощь Киеву.
Ранее в Верховной раде заявили, что прекращение финансовой помощи со стороны Европы приведет к серьезным последствиям для Украины.