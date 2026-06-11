ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на двух избирательных участках

Начальник избирательной комиссии отказался закрыть двери участка 35/65 в 20:02 по местному времени (19:02 мск), в 20:44 ситуация не изменилась, а в 20:55 в здании находилось большое число военнослужащих. При этом ЦИК в своем решении указал, что это обстоятельство не отразилось на результатах голосования, так как военные явились на участок вовремя.