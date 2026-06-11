ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на двух избирательных участках

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Армении признала, что во время парламентских выборов на двух избирательных участках произошли нарушения, которые могли существенным образом отразиться на итогах голосования, в связи с чем принято решение признать недействительными голоса на этих участках. Внеочередное заседание ЦИК транслировали местные каналы.
В ходе заседания председатель ЦИК Ваагн Овакисян отметил, что избирательный участок 10/51 не был закрыт после 20:00 по местному времени (19:00 мск), однако глава избиркома позволил гражданам войти в зал для голосования.
Начальник избирательной комиссии отказался закрыть двери участка 35/65 в 20:02 по местному времени (19:02 мск), в 20:44 ситуация не изменилась, а в 20:55 в здании находилось большое число военнослужащих. При этом ЦИК в своем решении указал, что это обстоятельство не отразилось на результатах голосования, так как военные явились на участок вовремя.
Адвокат Рубен Меликян сообщает, что аннулирование результатов на участке 10/51 лишает партию «Процветающая Армения» (ПА) примерно 130 голосов, что ставит под сомнение преодоление порога и участие в следующем созыве парламента. «Это вопрос не только ПА. Тем самым “Гражданский договор” (партия премьер-министра Никола Пашиняна — прим. ТАСС) получает большинство в ⅗ и возможность единолично производить назначения на конституционные должности, принимать конституционные законы», — отметил он.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, по предварительным данным ЦИК со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получает 3,996% и не проходит в парламент Армении. Явка составила 58,97%.