Тбилиси сообщил Брюсселю о неприемлемости политизации безвизового режима

ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Представители МИД Грузии на переговорах в Брюсселе сообщили европейским чиновникам о неприемлемости политизации вопроса безвизового режима с республикой. Об этом говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.
«Рабочая группа отметила, что власти Грузии продолжают работу над практическими шагами для обеспечения либерального визового процесса с Евросоюзом. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо политическое манипулирование указанным вопросом. Грузинская сторона еще раз подтвердила готовность к продолжению сотрудничества с ЕС, основанного на взаимном уважении, равноправии и общих интересах и подчеркнула важность политического диалога высокого уровня», — говорится в сообщении.
На встрече речь зашла и о решении ЕС об упразднении безвизового режима для граждан Грузии, владеющих дипломатическими паспортами, которое официально вступило в силу марте текущего года. «Указанное решение Еврокомиссии основано на отчете, который тенденциозно оценивает ситуацию в Грузии, что в свою очередь не дает возможность для объективных выводов. Соответственно, решение, принятое на основании недостаточного обоснования, о временном прекращении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии является несправедливым», — добавили в МИД.
Представители грузинской стороны на встрече отметили, что Конституция Грузии и действующее законодательство обеспечивают защиту основных прав и свобод граждан, в том числе свободу выражения, собраний и манифестаций, объединений и частной жизни.
Переговорщики от Грузии также отметили, что в республике действуют эффективные механизмы по защите прав человека, а также доказательством обеспечения права на свободу мирных собраний и манифестаций является то, что в течение длительного времени политические партии и гражданские активисты регулярно организовывают акции протеста. Несмотря на то, что в конце 2024 года акции протеста носили насильственный характер и характеризовались нападением на государственные учреждения и правоохранителей, власти Грузии расследуют факты превышения служебных полномочий со стороны отдельных представителей власти. В связи с этим пять силовиков уже привлечены к уголовной ответственности.
Грузинская сторона также зафиксировала позицию, что требование ЕС аннулировать определенные законы, принятые парламентом Грузии, является безосновательным, так как они не противоречат ни одной конвенции или соглашению, членом которой является страна.