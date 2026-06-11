Тбилиси сообщил Брюсселю о неприемлемости политизации безвизового режима

Переговорщики от Грузии также отметили, что в республике действуют эффективные механизмы по защите прав человека, а также доказательством обеспечения права на свободу мирных собраний и манифестаций является то, что в течение длительного времени политические партии и гражданские активисты регулярно организовывают акции протеста. Несмотря на то, что в конце 2024 года акции протеста носили насильственный характер и характеризовались нападением на государственные учреждения и правоохранителей, власти Грузии расследуют факты превышения служебных полномочий со стороны отдельных представителей власти. В связи с этим пять силовиков уже привлечены к уголовной ответственности.