Трамп объявил о завершении войны с Ираном

Несколько часов назад Дональд Трамп отменил запланированные на ночь удары по Ирану. Он объяснил это тем, что переговоры вышли на уровень высшего руководства Исламской республики. «Заключительные пункты были как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях одобрены всеми вовлеченными сторонами», — писал он в Truth Social.