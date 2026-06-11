Трамп: США достигли урегулирования войны с Ираном

США достигли договоренности об урегулировании конфликта с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы только что достигли отличного урегулирования войны с Ираном», — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о достижении договоренности с Ираном по урегулированию конфликта. Он назвал сделку «отличным урегулированием».
США достигли договоренности об урегулировании конфликта с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы только что достигли отличного урегулирования войны с Ираном», — сказал он журналистам в Белом доме.