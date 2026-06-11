Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США достигли урегулирования войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о достижении договоренности с Ираном по урегулированию конфликта. Он назвал сделку «отличным урегулированием».

Источник: Reuters

США достигли договоренности об урегулировании конфликта с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы только что достигли отличного урегулирования войны с Ираном», — сказал он журналистам в Белом доме.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше