Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил мнение, что Владимир Путин знает немцев лучше, чем они сами себя, пишет Bild.
«Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев. Он знает нас довольно хорошо. Иногда лучше, чем мы сами», — заявил Зигмар Габриэль.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала не давать «ни цента» Киеву. Она добавила, что необходимо перестать использовать деньги налогоплательщиков ФРГ для финансирования Украины.
До этого момента в Верховной раде заявили, что прекращение финансовой помощи со стороны Европы приведет к серьезным последствиям для Украины.