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«Киевскорежимные вампиры»: Захарова отреагировала на атаку ВСУ по автозаправке в Брянской области

Захарова назвала киевский режим вампирами после удара по АЗС в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ по автозаправке в Брянской области. В беседе с РИА Новости дипломат назвала украинских боевиков «вампирами».

«Киевскорежимные вампиры», — заявила Захарова, комментируя удар украинских военных по АЗС.

В четверг, 11 июня, киевский режим нанес удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Как заявил губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в результате атаки ВСУ ранения получили семь человек, включая 16-летнего подростка. Также было повреждено пять гражданских автомобилей.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали автозаправку и торговый центр в Брянской области при помощи FPV-дронов. Ранения получили два мирных жителя.

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