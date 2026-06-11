Трамп обсудил с лидерами некоторых государств договоренности с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с лидерами некоторых государств договоренности с Ираном о прекращении конфликта.
Глава вашингтонской администрации отметил, что «говорил с лидерами многих стран». «Я только что говорил с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху — прим. ТАСС), я говорил с великолепными лидерами Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других стран», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Мы поговорим с президентом Турции [Реджепом] Тайипом Эрдоганом», — добавил американский лидер. «Пакистан был великолепен», — подчеркнул он, имея в виду посреднические усилия представителей этой страны. «Все они в полной мере счастливы. Весь Ближний Восток счастлив, как и за его пределами», — заверил президент США, имея в виду реакцию на договоренности между США и Ираном. «[Ормузский] пролив откроется, как только они будут подписаны», — добавил он.