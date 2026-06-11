Замглавы Минобороны Британии ушел в отставку

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс подал в отставку вслед за главой ведомства Джоном Хили.
«Мы обязаны тем, кто служит Великобритании, должны обеспечить их всем необходимым для выполнения своей работы и проявить верность, поддержав их после завершения службы. Мы терпим неудачу и в том, и в другом, — написал Карнс в X. — На протяжении всего времени моей работы в правительстве я отстаивал эту позицию. Но Даунинг-стрит, 10 не желает прислушиваться, поэтому я ухожу в отставку с поста министра по делам вооруженных сил».
Ранее глава ведомства Джон Хили объяснил свое решение об отставке недостаточными, с его точки зрения, инвестициями в британский оборонный сектор. Камнем преткновения стал подготовленный еще в январе, но так и не опубликованный план инвестиций в оборону.
На саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал опубликовать план по выполнению своих обязательств довести расходы на основные оборонные нужды до 3,5% ВВП к 2035 году. Его планировалось представить еще прошлой осенью, однако этого до сих пор не произошло.
Как сообщил в четверг телеканал Sky News, Минфин королевства предложил Минобороны выделить дополнительно лишь 13 млрд фунтов стерлингов ($17,4 млрд) на помощь в приобретении новых истребителей, подводных лодок, кораблей, БПЛА и ракет. Это находится вблизи нижней границы объема инвестиций, который обсуждается в британском правительстве в рамках плана инвестиций — от 12 до 18 млрд фунтов. При этом, по оценкам аналитиков, даже инвестиции в 18 млрд фунтов оказались бы на несколько миллиардов меньше, чем требуется.
Газета The Times указывала ранее, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит 28 млрд фунтов. Глава Минфина королевства Рейчел Ривс не исключила увеличения налогов для финансирования роста оборонных расходов.