Замглавы Минобороны Британии ушел в отставку

«Мы обязаны тем, кто служит Великобритании, должны обеспечить их всем необходимым для выполнения своей работы и проявить верность, поддержав их после завершения службы. Мы терпим неудачу и в том, и в другом, — написал Карнс в X. — На протяжении всего времени моей работы в правительстве я отстаивал эту позицию. Но Даунинг-стрит, 10 не желает прислушиваться, поэтому я ухожу в отставку с поста министра по делам вооруженных сил».