В партии Тер-Петросяна поставили под сомнение победу Пашиняна на выборах

«Математический анализ, основанный на методе оценки аномалий кривой Гаусса, выявляет доказательства фальсификации десятков тысяч голосов в пользу правительства, что требует независимой профессиональной экспертизы и международной оценки. Совокупность вышеуказанных обстоятельств дает основание сделать вывод, что опубликованные результаты выборов не могут считаться бесспорным выражением свободного, равного и беспрепятственного волеизъявления граждан Республики Армения. Поэтому правительство, которое будет сформировано на таких выборах, нельзя считать образцовым», — добавили в АНК. Партия призвала компетентные органы Армении и международных наблюдателей провести всестороннее и беспристрастное изучение всех представленных фактов и претензий, дав им оценку.