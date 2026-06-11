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ЦИК Армении аннулировал результаты выборов на двух участках из-за военных

Центральная избирательная комиссия Армении признала недействительными результаты голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках. Об этом на внеочередном заседании объявил председатель ЦИК Ваагн Овакимян, сообщает Sputnik Армения.

Центральная избирательная комиссия Армении признала недействительными результаты голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках. Об этом на внеочередном заседании объявил председатель ЦИК Ваагн Овакимян, сообщает Sputnik Армения.

Один из участков (10/51) находится в административном районе Нубарашен в Ереване. Результаты также аннулированы на участке в Агараке Сюникской области. Господин Овакимян отметил, что на обоих участках в день выборов уже после завершения голосования «наблюдалось скопление военнослужащих». На заседании уточнили, что около 480 военных проголосовали на участке после 20:00 в нарушение правил, уточнило издание News.am.

Сегодня глава российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что члены Центризбиркома России, наблюдавшие за парламентскими выборами в Армении, сообщили о многочисленных «принципиальных» нарушениях. Член политсовета оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что партия намерена обратиться в ЦИК с просьбой аннулировать результаты выборов в парламент страны.

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