ЦИК Армении аннулировал результаты выборов на двух участках из-за военных

Один из участков (10/51) находится в административном районе Нубарашен в Ереване. Результаты также аннулированы на участке в Агараке Сюникской области. Господин Овакимян отметил, что на обоих участках в день выборов уже после завершения голосования «наблюдалось скопление военнослужащих». На заседании уточнили, что около 480 военных проголосовали на участке после 20:00 в нарушение правил, уточнило издание News.am.