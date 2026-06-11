Новак поручил сформировать модель развития ситуации на топливном рынке России

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение разработать специальную модель, которая позволит предсказывать, как будет меняться ситуация с топливом в разных регионах страны. Это решение направлено на то, чтобы улучшить систему наблюдения за рынком и быстрее находить проблемные точки.