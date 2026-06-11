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Новак поручил сформировать модель развития ситуации на топливном рынке России

Новак заявил, что кабмин должен быстро замечать «узкие места» на топливном рынке.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение разработать специальную модель, которая позволит предсказывать, как будет меняться ситуация с топливом в разных регионах страны. Это решение направлено на то, чтобы улучшить систему наблюдения за рынком и быстрее находить проблемные точки.

Новак распорядился создать прогностическую модель с максимальной детализацией всех возможных параметров. По замыслу чиновников, она поможет властям вовремя замечать «узкие места» и принимать необходимые решения на опережение, а не бороться с последствиями.

Ранее стало известно, что российская нефть сейчас продается без дисконтов, а по некоторым направлениям — даже дороже рыночной цены. Такую информацию привел сам вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер пояснил, что спрос на отечественные энергоресурсы остается очень высоким. Он объяснил это общим дефицитом предложения на глобальном рынке.

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