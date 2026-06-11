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Замминистра обороны Британии Карнс сообщил об отставке

Замминистра обороны Британии Карнс сообщил об отставке на фоне увольнения Хили.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс сообщил об уходе в отставку на фоне увольнения главы МО Джона Хили.

В четверг Хили сообщил, что уходит в отставку. Он заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.

«Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооруженным силам», — говорится в письме Карнса, опубликованном им в соцсети X.

Британское министерство обороны готовится опубликовать план оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) на ближайшие 10 лет на фоне дыры в военном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов. Ранее также сообщалось, что план включает в себя увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение четырех лет. В среду британские СМИ сообщили, что размер дополнительных расходов может быть снижен до 13 миллиардов фунтов.

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