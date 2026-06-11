Замминистра обороны Британии Карнс сообщил об отставке

Британское министерство обороны готовится опубликовать план оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) на ближайшие 10 лет на фоне дыры в военном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов. Ранее также сообщалось, что план включает в себя увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение четырех лет. В среду британские СМИ сообщили, что размер дополнительных расходов может быть снижен до 13 миллиардов фунтов.