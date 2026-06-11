ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре

Украинские военные четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области.
Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
«Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145… Всего зафиксировано не менее трёх прилётов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — написал он в MAX.
В результате атаки была повреждена передвижная акушерская комната.
Ранее сообщалось, что ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА на Херсонскую область.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше