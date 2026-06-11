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ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре

Украинские военные четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области.

Украинские военные четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145… Всего зафиксировано не менее трёх прилётов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — написал он в MAX.

В результате атаки была повреждена передвижная акушерская комната.

Ранее сообщалось, что ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА на Херсонскую область.

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