Одесские власти призвали Летний театр убрать портрет Виктора Цоя

А ранее Life.ru писал, что незадолго до большого сольного концерта 21 июня в «Лужниках» группа КИНО стала опекуном шпорцевой кукушки, которая живёт в Московском зоопарке. Бас-гитарист Игорь Тихомиров отметил, что теперь у коллектива появилась «своя» кукушка, и за ней будут следить не только сотрудники учреждения, но и сами музыканты. Помимо этого, группа объявила творческий конкурс для детей. Юным поклонникам предложили изобразить или придумать собственное видение кукушки, вдохновлённое историей группы.