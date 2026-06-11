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США сняли санкции с бывшего зампреда правления Сбербанка Мальцева

Министерство финансов США исключило бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Сергея Мальцева из санкционного списка SDN.

Министерство финансов США исключило бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Сергея Мальцева из санкционного списка SDN.

Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

«Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были удалены следующие лица: Мальцев Сергей Александрович», — отмечается в документе.

Вместе с Мальцевым из санкционного перечня была исключена Ольга Райкес.

Ранее Минфин США пересмотрел санкционные списки и исключил из них 11 умерших граждан России.

Глава американского Минфина Скотт Бессент также заявлял в ходе слушаний в палате представителей о неэффективности санкционной политики Европы в отношении России.

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