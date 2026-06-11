США сняли санкции с бывшего зампреда правления Сбербанка Мальцева

Министерство финансов США исключило бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Сергея Мальцева из санкционного списка SDN.
Об этом говорится в сообщении американского ведомства.
«Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были удалены следующие лица: Мальцев Сергей Александрович», — отмечается в документе.
Вместе с Мальцевым из санкционного перечня была исключена Ольга Райкес.
Ранее Минфин США пересмотрел санкционные списки и исключил из них 11 умерших граждан России.
Глава американского Минфина Скотт Бессент также заявлял в ходе слушаний в палате представителей о неэффективности санкционной политики Европы в отношении России.