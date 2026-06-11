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Наставник ЮАР Брос ненадолго стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

Бельгийский специалист Уго Брос, возглавляющий сборную ЮАР, на короткое время стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.

Бельгийский специалист Уго Брос, возглавляющий сборную ЮАР, на короткое время стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.

В возрасте 74 года и 62 дня специалист начал стартовый матч чемпионата мира 2026 c Мексикой. Он превзошёл прежнее возрастное значение немецкого тренера Отто Рехагеля, который в 2010 году на турнире в ЮАР руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней.

Уже в ночь на 12 июня на чемпионате мира дебютирует сборная Чехии под руководством Мирослава Коубека, которому будет 74 года и 63 дня. Ещё одно изменение произойдёт 14 июня, когда сборная Кюрасао во главе с 78-летним Диком Адвокатом проведёт матч против Германии.

Ранее Мексиканец Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026.

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