В Краснодаре ввели режим ЧС в доме, поврежденном при атаке БПЛА

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в многоквартирном доме в Краснодаре, который получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, два человека пострадали.
«Локальный режим ЧС ввели в многоквартирном доме, пострадавшем при атаке беспилотников», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».
По данным властей, в доме повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях. Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте происшествия, территория расчищена, опасные конструкции демонтированы, добавил оперативный штаб.
Оперштаб уточнил, что семью из наиболее поврежденной квартиры разместили в пункте временного размещения. Возле дома организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и представителей казачества, жильцам также помогут восстановить утраченные документы, отметил оперативный штаб.