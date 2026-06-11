Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре ввели режим ЧС в доме, поврежденном при атаке БПЛА

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС в доме, поврежденном при атаке БПЛА.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в многоквартирном доме в Краснодаре, который получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, два человека пострадали.

«Локальный режим ЧС ввели в многоквартирном доме, пострадавшем при атаке беспилотников», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

По данным властей, в доме повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях. Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте происшествия, территория расчищена, опасные конструкции демонтированы, добавил оперативный штаб.

Оперштаб уточнил, что семью из наиболее поврежденной квартиры разместили в пункте временного размещения. Возле дома организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и представителей казачества, жильцам также помогут восстановить утраченные документы, отметил оперативный штаб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше