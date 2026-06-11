Министром обороны Великобритании назначен замглавы МВД Дэн Джарвис

Министром обороны Великобритании назначен заместитель министра внутренних дел Дэн Джарвис.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Кира Стармера в социальной сети Х.
«Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи и член парламента, назначен министром обороны», — сообщается в заявлении.
Ранее Джон Хили сообщил, что уходит в отставку с поста главы МО Британии.
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