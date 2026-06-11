Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министром обороны Великобритании назначен замглавы МВД Дэн Джарвис

Министром обороны Великобритании назначен заместитель министра внутренних дел Дэн Джарвис.

Министром обороны Великобритании назначен заместитель министра внутренних дел Дэн Джарвис.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Кира Стармера в социальной сети Х.

«Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи и член парламента, назначен министром обороны», — сообщается в заявлении.

Ранее Джон Хили сообщил, что уходит в отставку с поста главы МО Британии.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше