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Самолет Turkish Airlines снес антенну радара в аэропорту Антальи

Самолет Turkish Airlines Boeing 777, выполнявший рейс из Стамбула, снес антенну радара в аэропорту Антальи после посадки. Пострадал один пассажир, его состояние стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Самолет Turkish Airlines Boeing 777, выполнявший рейс из Стамбула, снес антенну радара в аэропорту Антальи после посадки. Пострадал один пассажир, его состояние стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«Самолет …во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара, 267 пассажиров были безопасно эвакуированы», — указано в сообщении компании.

По словам пассажиров, в салоне выпали кислородные маски и сломалась одна из панелей самолета, сообщает РЕН ТВ. В компании проводят техническую проверку после случившегося.