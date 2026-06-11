При ударе ВСУ по брянскому поселку погиб директор биосферного заповедника

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника “Брянский лес” Александр Никитенков», — написал Ковальчук в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что также ранены два мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.