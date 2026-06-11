Министром обороны Британии назначили бывшего замглавы МВД Дэна Джарвиса

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны.
«Король [Карл III] соизволил утвердить следующее назначение: член парламента Дэн Джарвис MBE назначен министром обороны», — говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Кира Стармера.
Джарвис сменит на этом посту Джона Хили. Последний в четверг покинул пост главы ведомства в знак несогласия с недостаточными, с его точки зрения, инвестициями в оборону Соединенного Королевства.
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