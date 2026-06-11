Первая красная карточка ЧМ-2026 показана полузащитнику сборной ЮАР Ситхоле

Первую красную карточку чемпионата мира 2026 года получил полузащитник сборной ЮАР Яя Ситхоле.
В матче открытия между южноафриканцами и национальной командой Мексики он был удалён в начале второго тайма за фол последней надежды на хавбеке Бриане Гутьерресе — попытку прервать опасный выход один на один. На момент инцидента сборная Мексики ведёт в счёте — 1:0.
Ранее мексиканец Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026.
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