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Первая красная карточка ЧМ-2026 показана полузащитнику сборной ЮАР Ситхоле

Первую красную карточку чемпионата мира 2026 года получил полузащитник сборной ЮАР Яя Ситхоле.

Первую красную карточку чемпионата мира 2026 года получил полузащитник сборной ЮАР Яя Ситхоле.

В матче открытия между южноафриканцами и национальной командой Мексики он был удалён в начале второго тайма за фол последней надежды на хавбеке Бриане Гутьерресе — попытку прервать опасный выход один на один. На момент инцидента сборная Мексики ведёт в счёте — 1:0.

Ранее мексиканец Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026.

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