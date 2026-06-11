Замглавы МВД Британии стал министром обороны

«Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи и член парламента, назначен министром обороны», — говорится в заявлении премьер-министра Кира Стармера, опубликованном в социальной сети Х.
Прежний глава минобороны Джон Хили ранее заявил, что уходит в отставку из-за недостаточного финансирования.
Новый министр Джарвис с 1997 по 2011 год служил офицером в парашютно-десантном полку. За это время он принимал участие в военных операциях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.
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