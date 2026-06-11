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Трамп назвал возможную сделку с Ираном выгодной для обеих сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет выгодно как Соединённым Штатам, так и Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет выгодно как Соединённым Штатам, так и Ирану.

Об этом он сказал в Белом доме, комментируя перспективы переговорного процесса.

«Это отличная сделка для Соединённых Штатов и для Ближнего Востока, и, думаю, в конечном счёте отличная для Ирана», — заявил Трамп.

Американский лидер также выразил мнение, что иранская сторона заинтересована в достижении договорённостей не меньше, чем Вашингтон.

Ранее агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, сообщило, что Иран пока не утвердил какой-либо текст соглашения с США по урегулированию конфликта.

В свою очередь, CNN передавал, что представители Ирана на этой неделе через катарских посредников направили Вашингтону обновлённый вариант мирного соглашения.

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