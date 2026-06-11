Посол в Канаде: тектонические сдвиги в глобальной политике отвечают интересам РФ

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Глобальная политика характеризуется сейчас происходящими в ней «тектоническими сдвигами», и эти изменения отвечают интересам России. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы с вами — свидетели и участники поистине тектонических сдвигов глобальной политики. На наших глазах формируется более сложный, разнообразный и, хочется верить, справедливый международный порядок. Растущее число стран стремится самостоятельно распоряжаться своей судьбой, определять собственное будущее и путь развития, исходя из национальных интересов, исторического опыта и культурных традиций», — сказал дипломат, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня России.
«Эти изменения отвечают интересам России. Наша страна встречает их в полный рост, как самобытное государство-цивилизация, постоянный член Совета Безопасности ООН, одна из опор полицентричного мира. Мы неизменно выступаем за устойчивость и предсказуемость международных отношений. Последовательно исходим из принципов верховенства международного права и Устава ООН», — подчеркнул Степанов. При этом он подтвердил, что Москва выступает «за равноправное общение между участниками международной жизни, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела».
«Россия была и остается носителем и защитницей традиционных духовно-нравственных ценностей. На протяжении веков своим примером доказываем возможность гармоничного сосуществования народов, религий и культур. Наша земля объединяет четыре мировые конфессии — христианство, ислам, буддизм и иудаизм. Православное христианство — это исторический духовный стержень нашей государственности. Но именно открытость и уважение к многообразию позволили создать на нашем огромном евразийском пространстве атмосферу мира и согласия», — добавил посол.
Прием в честь Дня России посетили более 150 гостей из 45 стран, в том числе послы и дипломаты из более чем 40 государств. В числе присутствующих были настоятели приходов Русской православной церкви за рубежом, представители деловых и научных кругов.