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В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

В красной зоне находятся большинство областей в центре, на западе, севере и востоке страны.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В красной зоне также находятся большинство областей в центре, на западе, севере и востоке Украины.