В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В красной зоне также находятся большинство областей в центре, на западе, севере и востоке Украины.
В красной зоне находятся большинство областей в центре, на западе, севере и востоке страны.
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В красной зоне также находятся большинство областей в центре, на западе, севере и востоке Украины.