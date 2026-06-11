Посол в Канаде: РФ продолжит противостоять односторонним санкциям

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Россия намерена и далее противостоять неоколониализму, практике односторонних санкций и попыткам Запада навязывать другим политические модели. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Не может быть справедливого миропорядка там, где отдельные государства считают морально допустимым навязывать другим политические модели или получать конкурентные преимущества посредством ограничительных мер. Россия всегда противостоит неоколониализму, попыткам узурпации международных политических и финансовых инструментов, практике односторонних санкций и экономического давления как средству политического принуждения», — подчеркнул дипломат. Он выступил на приеме в посольстве по случаю Дня России.
Как отметил Степанов, «Россия никому не навязывает свой образ жизни и впредь продолжит придерживаться независимого и суверенного внешнеполитического курса». «За это право оставаться собой мы платим особую цену», — заявил посол.
По его словам, «несмотря на беспрецедентные вызовы, Россия динамично развивается, вносит особый вклад в решение актуальных задач, стоящих перед всем человечеством, привержена обеспечению глобальной энергетической и продовольственной безопасности». «Предлагаем нашим друзьям, всем, кто проявляет встречную заинтересованность, работать совместно над общим будущим — взаимовыгодным, а главное — справедливым», — сказал Степанов.
«Находясь здесь, в Западном полушарии, хотел бы отдельно выразить солидарность с народом Кубы, который на протяжении десятилетий отстаивает свое право на независимость. Диктат и угрозы никогда не дают результата. Решение существующих проблем возможно лишь путем диалога и взаимного уважения», — добавил посол.
Прием в честь Дня России посетили более 150 гостей из 45 стран, в том числе послы и дипломаты из более чем 40 государств. В числе присутствующих были настоятели приходов Русской православной церкви за рубежом, представители деловых и научных кругов.