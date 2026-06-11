Посол в Канаде: наращивание военной активности в Арктике вызовет ответные шаги РФ

«Особое место в нашей жизни занимает Арктика. Россия — крупнейшая арктическая держава. Рассматриваем северные широты как территорию мира, устойчивого развития и сотрудничества. Убеждены, что они должны оставаться пространством низкой напряженности и созидательного развития в интересах всех арктических государств. Именно поэтому вызывают сожаление усилия отдельных стран по милитаризации Заполярья», — сказал дипломат. Он выступил на приеме в посольстве по случаю Дня России.
«Подобный курс не способствует укреплению безопасности. Любое одностороннее наращивание военной активности неизбежно порождает ответные шаги», — предупредил Степанов.
Он подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации и готова к сотрудничеству в развитии транспортных маршрутов, обеспечении безопасности судоходства, охране окружающей среды и сохранении образа жизни коренных народов. «Рассчитываем, что Арктический совет со временем вернется к своей роли ключевого координирующего механизма для региона», — добавил посол.
Прием в честь Дня России посетили более 150 гостей из 45 стран, в том числе послы и дипломаты из более чем 40 государств. В числе присутствующих были настоятели приходов Русской православной церкви за рубежом, представители деловых и научных кругов.