Замглавы Минобороны Британии подал в отставку вслед за министром

Заместитель министра обороны Великобритании по вооружённым силам Алистер Карнс объявил об уходе в отставку.
Об этом говорится в его письме, опубликованном в социальной сети X.
По словам Карнса, причиной решения стало отсутствие перспектив для реализации намеченных им изменений.
«Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооружённым силам», — говорится в опубликованном заявлении.
Отставка Карнса произошла вскоре после ухода с должности министра обороны Великобритании Джона Хили.
Новым главой британского оборонного ведомства назначен бывший заместитель министра внутренних дел Дэн Джарвис.