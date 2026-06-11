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Замглавы Минобороны Британии подал в отставку вслед за министром

Заместитель министра обороны Великобритании по вооружённым силам Алистер Карнс объявил об уходе в отставку.

Заместитель министра обороны Великобритании по вооружённым силам Алистер Карнс объявил об уходе в отставку.

Об этом говорится в его письме, опубликованном в социальной сети X.

По словам Карнса, причиной решения стало отсутствие перспектив для реализации намеченных им изменений.

«Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооружённым силам», — говорится в опубликованном заявлении.

Отставка Карнса произошла вскоре после ухода с должности министра обороны Великобритании Джона Хили.

Новым главой британского оборонного ведомства назначен бывший заместитель министра внутренних дел Дэн Джарвис.

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