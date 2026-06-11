Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы МВД Дэн Джарвис назначен министром обороны Великобритании

Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера. Накануне британский бывший министр обороны Джон Хили подал в отставку.

Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера. Накануне британский бывший министр обороны Джон Хили подал в отставку.

53-летний Дэн Джарвис — бывший десантник. Он окончил военную академию Сэндхерст и служил в армии до 2011 года, после чего уволился в запас в звании майора.

В своем письме премьер-министру Киру Стармеру Джон Хили сообщил о несогласии с оборонной политикой Великобритании. Он назвал принимаемые королевством меры недостаточными «в это время все возрастающих угроз».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше