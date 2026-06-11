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Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном будет очень подробным документом

Американский лидер отметил, что с документом согласились многие страны.

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет концептуальным документом с большим количеством деталей.

«Это очень сильный меморандум о взаимопонимании, который является немного концептуальным, но это то, что будет сделано», — сказал он журналистам в Белом доме.

«Они (представители иранской стороны — прим. ТАСС) хотят подписать его не меньше, чем я, а может, и больше. Я бы сказал, что они хотят подписать его больше, может быть, гораздо больше, но это очень детальный меморандум о взаимопонимании, с которым также согласились многие другие страны, имеющие на них большое влияние. И все хотят, чтобы это было сделано, так что это будет сделано», — резюмировал американский лидер.

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