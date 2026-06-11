Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном будет очень подробным документом

«Они (представители иранской стороны — прим. ТАСС) хотят подписать его не меньше, чем я, а может, и больше. Я бы сказал, что они хотят подписать его больше, может быть, гораздо больше, но это очень детальный меморандум о взаимопонимании, с которым также согласились многие другие страны, имеющие на них большое влияние. И все хотят, чтобы это было сделано, так что это будет сделано», — резюмировал американский лидер.