Посол РФ: отношения с Румынией зависят от ее отказа от антироссийского курса

«Российско-румынские отношения не по нашей инициативе переживают сегодня один из самых глубоких кризисов, — сказал дипломат. — Тем не менее Россия никогда не стремилась к разрушению добрососедского сотрудничества. Будущее наших двусторонних связей напрямую зависит от готовности румынских властей отказаться от деструктивного антироссийского курса и вернуться к прагматичному диалогу на основе национальных интересов двух стран».