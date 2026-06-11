Посол РФ: отношения с Румынией зависят от ее отказа от антироссийского курса

БУХАРЕСТ, 11 июня. /ТАСС/. Будущее отношений между Россией и Румынии зависит от готовности румынских властей отказаться от антироссийского курса. Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев на приеме по случаю Дня России.
«Российско-румынские отношения не по нашей инициативе переживают сегодня один из самых глубоких кризисов, — сказал дипломат. — Тем не менее Россия никогда не стремилась к разрушению добрососедского сотрудничества. Будущее наших двусторонних связей напрямую зависит от готовности румынских властей отказаться от деструктивного антироссийского курса и вернуться к прагматичному диалогу на основе национальных интересов двух стран».
«Россия — это не просто огромная страна на карте мира, она всегда была и остается надежным партнером, готовым вносить весомый вклад в обеспечение международной стабильности, безопасности и прогресса, — подчеркнул Липаев. — Наша открытость миру и уважение традиций других стран — основа, на которой мы строим прочные гуманитарные и дружеские связи».
На приеме руководителям трех ассоциаций российских соотечественников были вручены грамоты Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом за сохранение и распространение знаний о российской истории и культуре. В посольство РФ пришли члены дипкорпуса, соотечественники, румынские граждане.