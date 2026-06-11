17-летний мексиканец Мора стал одним из самых молодых игроков в истории ЧМ

Мексиканский полузащитник Хильберто Мора вошёл в число самых юных футболистов, когда-либо выходивших на поле в матчах чемпионатов мира.
На момент выхода на поле хавбеку исполнилось 17 лет и 240 дней, что позволило ему занять шестое место в историческом рейтинге самых молодых игроков в истории мундиалей. Футболист «Тихуаны» появился на замену на 66-й минуте встречи.
При этом Мора стал самым молодым футболистом среди представителей стран — хозяек мировых первенств за всю историю турнира.
Ранее сообщалось, что первая красная карточка ЧМ-2026 показана полузащитнику сборной ЮАР Ситхоле.