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17-летний мексиканец Мора стал одним из самых молодых игроков в истории ЧМ

Мексиканский полузащитник Хильберто Мора вошёл в число самых юных футболистов, когда-либо выходивших на поле в матчах чемпионатов мира.

Мексиканский полузащитник Хильберто Мора вошёл в число самых юных футболистов, когда-либо выходивших на поле в матчах чемпионатов мира.

На момент выхода на поле хавбеку исполнилось 17 лет и 240 дней, что позволило ему занять шестое место в историческом рейтинге самых молодых игроков в истории мундиалей. Футболист «Тихуаны» появился на замену на 66-й минуте встречи.

При этом Мора стал самым молодым футболистом среди представителей стран — хозяек мировых первенств за всю историю турнира.

Ранее сообщалось, что первая красная карточка ЧМ-2026 показана полузащитнику сборной ЮАР Ситхоле.