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Трамп обсудил с Нетаньяху договоренности с Ираном

Премьер-министр Израиля поблагодарил президента США за обещание включить в окончательное соглашение положения о вывозе обогащенного урана и ограничении производства ракет Тегераном.

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за обещание включить в окончательное соглашение с Ираном положения о вывозе обогащенного урана с иранской территории и ограничении производства ракет Тегераном. Об этом сообщила канцелярия главы правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Президент Трамп обсудил с премьер-министром Нетаньяху договоренности, заключаемые с Ираном в качестве основы для начала переговоров. Хотя Израиль не является стороной в этих договоренностях, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его обещание, что окончательное соглашение, достигнутое в результате переговоров, будет включать вывоз обогащенного ядерного материала, демонтаж производственной базы обогащения, ограничение производства ракет и прекращение поддержки Ираном террористических сателлитов в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с лидерами ряда государств, включая Нетаньяху, договоренности с Ираном о прекращении конфликта.

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