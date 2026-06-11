Трамп обсудил с Нетаньяху договоренности с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за обещание включить в окончательное соглашение с Ираном положения о вывозе обогащенного урана с иранской территории и ограничении производства ракет Тегераном. Об этом сообщила канцелярия главы правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.
«Президент Трамп обсудил с премьер-министром Нетаньяху договоренности, заключаемые с Ираном в качестве основы для начала переговоров. Хотя Израиль не является стороной в этих договоренностях, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его обещание, что окончательное соглашение, достигнутое в результате переговоров, будет включать вывоз обогащенного ядерного материала, демонтаж производственной базы обогащения, ограничение производства ракет и прекращение поддержки Ираном террористических сателлитов в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее Трамп заявил, что обсудил с лидерами ряда государств, включая Нетаньяху, договоренности с Ираном о прекращении конфликта.