ТАСС: самолет-заправщик США третий вечер подряд летает у границ Ирана

«Третий вечер подряд в одном и том же секторе неба над нейтральными водами Персидского залива фиксируется полет американского Boeing KC-46A Pegasus, который движется по круговой траектории вблизи воздушной границы Ирана», — сказал собеседник агентства. По его словам, вылетевший из Тель-Авива самолет уже больше часа работает на высоте чуть более 8 км. «Не исключено, что в скором времени к нему присоединится еще один аналогичный самолет, также следующий сюда из Израиля», — заметил источник. Он напомнил, что накануне вечером и вечером во вторник в этом секторе неба наблюдались полеты таких же бортов, круживших по аналогичной траектории.