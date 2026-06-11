ТАСС: самолет-заправщик США третий вечер подряд летает у границ Ирана

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Стратегический транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-46A Pegasus уже третий вечер подряд летает в одном и том же секторе над нейтральными водами Персидского залива рядом с воздушной границей Ирана. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Третий вечер подряд в одном и том же секторе неба над нейтральными водами Персидского залива фиксируется полет американского Boeing KC-46A Pegasus, который движется по круговой траектории вблизи воздушной границы Ирана», — сказал собеседник агентства. По его словам, вылетевший из Тель-Авива самолет уже больше часа работает на высоте чуть более 8 км. «Не исключено, что в скором времени к нему присоединится еще один аналогичный самолет, также следующий сюда из Израиля», — заметил источник. Он напомнил, что накануне вечером и вечером во вторник в этом секторе неба наблюдались полеты таких же бортов, круживших по аналогичной траектории.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщал, что США продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Позднее он заявил, что отменил запланированные удары. «Я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана», — написал он в Truth Social, утверждая, что диалог Вашингтона и Тегерана вышел «на высший уровень иранского руководства».