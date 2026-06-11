Бойцы «Хезболлах» сбили израильский беспилотник Hermes 450 на юге Ливана

«Силы исламского сопротивления поразили ракетой класса земля — воздух неприятельский беспилотник Hermes 450, появившийся в небе над районом Хардали под Набатией», — указывается в заявлении. В нем отмечается, что эта операция проведена «в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня и непрекращающиеся авианалеты на ливанские города и селения».
Ранее «Хезболлах» заявила, что ее бойцы сбили высокоточной ракетой дрон-разведчик Xeron-1, совершавший полет над районом Нахле в долине Бекаа.
В ходе вооруженных вылазок на юге Ливана в четверг шиитские отряды вывели из строя два танка Merkava и бульдозер Caterpillar D9, которые были поражены беспилотниками Ababil. Во второй половине дня был обстрелян из минометов штаб и пункт технического снабжения в поселке Рашаф.