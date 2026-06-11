Бойцы «Хезболлах» сбили израильский беспилотник Hermes 450 на юге Ливана

В ходе вооруженных вылазок на юге Ливана в четверг шиитские отряды вывели из строя два танка Merkava и бульдозер Caterpillar D9, которые были поражены беспилотниками Ababil. Во второй половине дня был обстрелян из минометов штаб и пункт технического снабжения в поселке Рашаф.