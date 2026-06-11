Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп связал проблемы с удобрениями в США с конфликтом на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с удобрениями для американских фермеров осложнилась на фоне конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с удобрениями для американских фермеров осложнилась на фоне конфликта на Украине.

Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о возможной федеральной поддержке аграриев.

По словам Трампа, украинский конфликт стал одним из ключевых факторов, влияющих на поставки удобрений.

«Значительная часть поставок идёт именно с Украины… Сейчас ситуация с удобрениями обострилась», — сказал американский лидер.

Трамп также назвал конфликт на Украине главным препятствием для решения проблемы в данной сфере.

При этом президент США выразил уверенность, что ситуация постепенно улучшится.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше