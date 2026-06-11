Трамп связал проблемы с удобрениями в США с конфликтом на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с удобрениями для американских фермеров осложнилась на фоне конфликта на Украине.
Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о возможной федеральной поддержке аграриев.
По словам Трампа, украинский конфликт стал одним из ключевых факторов, влияющих на поставки удобрений.
«Значительная часть поставок идёт именно с Украины… Сейчас ситуация с удобрениями обострилась», — сказал американский лидер.
Трамп также назвал конфликт на Украине главным препятствием для решения проблемы в данной сфере.
При этом президент США выразил уверенность, что ситуация постепенно улучшится.