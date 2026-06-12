Трамп спрогнозировал обвал цен на нефть после сделки с Ираном

Цены на нефть после заключения соглашения с Тегераном упадут ниже уровня, который был до начала конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
По его мнению, вслед за падением стоимости нефти снизятся цены и на другие товары.
«Цены на нефть начнут снижаться до, как я думаю, уровней ниже, чем было раньше», — подчеркнул президент США.
Ранее Трамп заявил, что власти США намерены взять под свой полный контроль рынок нефти и газа Ирана.
Также американский лидер сообщил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.