Боец Мазоха забросал гранатами две огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Старший сержант Иван Мазоха в ходе штурма опорного пункта ВСУ уничтожил две огневые точки бросками гранат, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа попала под шквальный огонь противника с замаскированных огневых позиций. Старший сержант Мазоха, умело используя рельеф местности, вышел из сектора обстрела вражеских огневых средств и скрытно начал сближение с огневыми позициями противника. Подобравшись вплотную, точными бросками гранат уничтожил две огневые точки», — сказано в сообщении.
Благодаря действиям Мазохи штурмовая группа захватила огневые позиции противника и закрепилась на важном участке местности.
В министерстве рассказали про еще одну группу штурмовиков, в составе которой был ефрейтор Виталий Олчонов. При штурме позиций ВСУ солдаты подверглись атаке украинских FPV-дронов. Олчонов огнем из автомата уничтожил два дрона, прикрывая своих товарищей. В результате опорник был захвачен.