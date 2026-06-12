Боец Мазоха забросал гранатами две огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта

В министерстве рассказали про еще одну группу штурмовиков, в составе которой был ефрейтор Виталий Олчонов. При штурме позиций ВСУ солдаты подверглись атаке украинских FPV-дронов. Олчонов огнем из автомата уничтожил два дрона, прикрывая своих товарищей. В результате опорник был захвачен.