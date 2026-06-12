Подросток из Санкт-Петербурга снова пропал на следующий день после возвращения

16-летний подросток, найденный в Пензенской области, вышел из дома и не вернулся на следующий день после возвращения.
Об этом РИА Новости сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
По словам собеседницы агентства, заявка на поиск подростка поступила второй раз за месяц. 9 июня его обнаружили в другом городе, однако уже 10 июня он вновь исчез.
В отряде не исключают, что он может покинуть Санкт-Петербург. Особые приметы: рост 185 см, был одет в камуфляжную куртку и брюки, чёрную футболку и берцы.
«Отряд “ЛизаАлерт” ведёт поиск», — сообщили в отряде.
24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.