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Мексика победила ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу

Сборная Мексики начала чемпионат мира 2026 года с победы над национальной командой ЮАР.

Сборная Мексики начала чемпионат мира 2026 года с победы над национальной командой ЮАР.

Матч-открытие, проходивший на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершился со счётом 2:0.

Счёт был открыт на девятой минуте, когда отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество мексиканцев закрепил Рауль Хименес, поразивший ворота соперника на 67-й минуте.

Сборная ЮАР могла завершить матч вдевятером: на 49-й минуте был удалён Яя Ситхоле, а на 84-й минуте красную карточку получил Темба Зване, однако на 92-й минуте с поля также был удалён мексиканец Сесар Монтес, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив».

В следующем матче группы A Мексика 19 июня сыграет с Южной Кореей, а ЮАР 18 июня встретится со сборной Чехии.

Ранее мексиканец Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026.

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