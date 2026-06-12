Три красные карточки были показаны в матче открытия ЧМ-2026, одна из них — защитнику «Локомотива» Монтесу

В матче открытия чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и ЮАР арбитр показал три красные карточки.
В составе ЮАР были удалены Яя Ситхоле на 49-й минуте и Темба Зване на 84-й. Уже в компенсированное время, на 92-й минуте, поле покинул защитник сборной Мексики Сесар Монтес, представляющий московский «Локомотив».
Сама встреча завершилась победой Мексики со счётом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес на девятой минуте и Рауль Хименес на 67-й.
Ранее мексиканец Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026.
Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.Читать дальше