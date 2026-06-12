Нетаньяху утвердил назначение замдиректора и главы управления «Моссад»

«Гофман 11 июня 2026 года объявил о своем решении назначить А. (полное имя не раскрывается — прим. ТАСС) следующим заместителем директора “Моссад” и главой оперативного управления. Назначение было одобрено премьер-министром Нетаньяху», — говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что А., который «занимал различные должности в центре оперативной деятельности и обладает знаниями, опытом и глубоким пониманием организации», приступает к исполнению своих обязанностей немедленно.
Уроженец Белоруссии Гофман вступил в должность директора разведслужбы «Моссад» 2 июня.
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