Иран не принял решения по сделке с США и не отступит от своих красных линий

Окончательное решение о возможном соглашении с Соединёнными Штатами пока не принято, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на IRNA.
Багаи дал понять, что Тегеран не пойдёт на компромисс по принципиальным позициям. Сообщения о времени и месте подписания он назвал спекулятивными.
По его словам, большая часть текста уже согласована, однако американская сторона в ходе переговоров неоднократно меняла свою позицию.
"Мы ни в коем случае не отступим от наших красных линий, — подчеркнул представитель МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.
Агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, сообщило, что Иран пока не утвердил какой-либо текст соглашения с США по урегулированию конфликта.