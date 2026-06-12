Иран опроверг слова Трампа о завершении конфликта

В четверг Трамп сообщил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, подписание может состояться в Европе. Как утверждает американский лидер, в меморандуме о взаимопонимании Исламская Республика Иран возьмет на себя обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки, по его словам, станет также снятие морской блокады. Документы, как отметил президент США, предстоит окончательно оформить в течение нескольких дней.