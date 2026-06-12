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Иран опроверг слова Трампа о завершении конфликта

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал как спекулятивные заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, передает агентство IRNA.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», — заявил дипломат.

В четверг Трамп сообщил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, подписание может состояться в Европе. Как утверждает американский лидер, в меморандуме о взаимопонимании Исламская Республика Иран возьмет на себя обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки, по его словам, станет также снятие морской блокады. Документы, как отметил президент США, предстоит окончательно оформить в течение нескольких дней.

Ранее в тот же вечер американский лидер объявил об отмене запланированных атак на исламскую республику, объяснив это тем, что переговоры с ИРИ вышли на высший уровень и получили одобрение руководства страны.

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