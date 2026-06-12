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Два мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР за сутки

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских формирований за минувшие сутки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских формирований за минувшие сутки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Об этом проинформировали в Telegram-канале управления.

По его данным, за указанный период зафиксировано десять фактов вооружённых атак со стороны ВФУ.

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были повреждены три жилых домостроения и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь привела к повреждению десяти многоэтажных и пяти частных домов.