Два мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР за сутки

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских формирований за минувшие сутки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Об этом проинформировали в Telegram-канале управления.
По его данным, за указанный период зафиксировано десять фактов вооружённых атак со стороны ВФУ.
«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки были повреждены три жилых домостроения и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь привела к повреждению десяти многоэтажных и пяти частных домов.